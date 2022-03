Prestations sociales : Richard Ferrand promet leur versement automatique

Il s'agissait d'une promesse déjà présente dans le programme d'Emmanuel Macron en 2017.

Le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, à l'Elysée le 8 mars 2022. ( AFP / Ludovic MARIN )

Le président LREM de l'Assemblée nationale Richard Ferrand a affirmé lundi 14 mars qu'un versement automatique des prestations sociales sur le modèle du prélèvement à la source "sera mis en oeuvre" en cas de deuxième mandat d'Emmanuel Macron , une promesse qui figurait déjà dans le programme de 2017.

"Beaucoup de personnes qui pourraient bénéficier de droits n'y ont pas recours", a affirmé M. Ferrand lors de l'émission de France 5 C à vous. "Cela représente quelques milliards d'euros pour des gens qui en ont besoin (...) De la même manière que nous avons su faire le prélèvement à la source, il convient de faire le versement à la source", a-t-il ajouté.

"C'est un juste équilibre des choses", a complété le président de l'Assemblée nationale.

Dix milliards non réclamés

"Les organismes sociaux savent qui peut prétendre à ces droits, on saura verser à la source", a-t-il résumé dans un tweet donnant ainsi corps aux spéculations sur la reprise de cette promesse du candidat Macron en 2017.

Le volet "lutte contre la pauvreté" d'Emmanuel Macron en 2017 prévoyait déjà que toutes les prestations (APL, RSA, prime d’activité, etc.) soient versées "automatiquement le même jour du mois, un trimestre au plus tard après la constatation des revenus, pour que chacun puisse toucher aussi vite que possible ce à quoi il a droit".

Selon Le Parisien , qui se basait fin janvier sur une étude du site "Mes allocs", près de dix milliards d'euros ne sont pas demandés par des Français qui pourtant y ont droit.