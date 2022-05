Présidentielle : Valérie Pécresse a "pratiquement" remboursé sa dette de 5 millions d'euros

Elle a jusqu'au 31 mai pour rembourser ses frais de campagne. Il lui manque 300.000 euros.

Valérie Pécresse à Paris, le 10 avril 2022. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, Valérie Pécresse avait lancé un appel à l'aide pour éponger les dettes -autant des Républicains que la sienne- après avoir échoué à atteindre les 5% des voix qui permettent de voir ses frais de campagne remboursés. Vendredi 27 mai, elle a quasiment tout remboursé grâce aux dons, a indiqué le président des Républicains, Christian Jacob.

"Je pense que c'est bouclé, c'est à peu près bouclé, quasiment bouclé" , a-t-il expliqué sur RTL .

Valérie Pécresse aura "pratiquement" atteint les 5 millions d'euros avant d'ici au 31 mai, date limite de remboursement.

"Environ trois millions d'euros" proviennent des dons de sympathisants , a détaillé dans Le Parisien le trésorier de la campagne de Valérie Pécresse, Philippe Mouiller.

Il manque 300.000 euros

Selon lui, la candidate a bénéficié d' un "soutien supplémentaire de LR", d'environ 1,7 million d'euros , et il manquerait environ 300.000 euros pour boucler le financement.

"La situation financière de ma campagne est désormais critique. Les Républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses. Je suis endettée personnellement à hauteur de cinq millions d’euros", avait lancé Valérie Pécresse au lendemain du premier tour.

C'est pourquoi "j'ai besoin de votre aide, d'urgence, d'ici le 15 mai, pour boucler le financement de cette campagne présidentielle (...) Il en va de la survie des Républicains, et au-delà de la survie de la droite républicaine ", avait-telle également expliqué devant la presse. "Je lance ce matin un appel national aux dons, à tous ceux qui m'ont apporté leurs suffrages mais aussi à tous ceux qui ont préféré hier le vote utile, et enfin à tous les Français attachés au pluralisme politique et à la liberté d'expression", avait ajouté la candidate.