Présidentielle : soutenir Éric Zemmour ou rester à l'écart ? Marion Maréchal hésite encore

Marion Maréchal, le 4 février 2020 à Rome. ( AFP / ALBERTO PIZZOLI )

Si l'ancienne députée du FN hésite encore à rallier le polémiste, elle assure en revanche que dans tous les cas elle ne soutiendra pas sa tante Marine Le Pen.

"Je réfléchis, aucune décision n’est prise", assure-t-elle. A deux mois et demi du premier tour de l'élection présidentielle , Marion Maréchal laisse encore planer le doute sur un éventuel ralliement à Éric Zemmour. Mais une chose est sûre : elle ne soutiendra pas sa tante Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national , explique-t-elle au Parisien jeudi 27 janvier.

Pour l'instant, la question se pose en ces termes pour l'ex-députée FN du Vaucluse de 32 ans : rejoindre la campagne du polémiste ou rester à l'écart. Elle fera part de sa décision dans un mois . Si la directrice de l'Issep, l'école de sciences politiques qu'elle a créé à Lyon, , n’a "pas envie de recréer des fractures familiales", elle confie au quotidien que "ça fait un an que la politique (la) titille".

"Si je soutiens Éric, ce n’est pas juste pour passer une tête et dire coucou : ça veut dire revenir en politique et donc quitter l’Issep. C’est un vrai choix de vie, une décision lourde", insiste la jeune femme, enceinte de son deuxième enfant. D'autant que la vie de parti ne lui manque pas. "J’ai connu sept ans de discipline de parti que j’ai mal vécu, même si je ne regrette rien. Mon naturel n’est pas de réciter des éléments de langage", explique-t-elle.

Si elle partage la vision conservatrice et identitaire du candidat de Reconquête, Marion Maréchal n'est en effet pas non plus d'accord avec toutes ses propositions, comme l'obligation de donner des "prénoms français" ou l’interdiction des signes religieux dans l’espace public.

Son ralliement pourrait donner un nouvel élan à la campagne d'Éric Zemmour. "Beaucoup de gens au RN essaient de savoir ce que je vais faire. Certains conditionnent leur départ au mien" , explique-t-elle. Ces derniers jours, l'ancien journaliste de CNews a déjà obtenu le soutien de plusieurs proches du RN, dont celui de l'eurodéputé Gilbert Collard.

Pour Marine Le Pen, "c’est brutal, c’est violent, c’est difficile"

"Si je disais que ça ne me touche pas, personne ne me croirait", a réagi vendredi matin sur CNews Marine Le Pen. "J’ai avec Marion une histoire particulière parce que je l’ai élevée avec ma sœur pendant les premières années de sa vie. C’est brutal, c’est violent, c’est difficile", a-t-elle poursuivant, assurant qu'elle ne s'attendait pas à une telle prise de position, puisque sa nièce avait dit qu'elle soutiendrait le candidat le mieux placé. À l'heure actuelle, les sondages donne Marine Le Pen au deuxième tour, face à Emmanuel Macron.

La politique vaut-elle le coup de sacrifier sa famille, l'interroge la journaliste Laurence Ferrari ? "Ce n'est pas la politique qui mérite un sacrifice, ce sont tous les Français. Ils méritent tous les sacrifices" , a-t-elle répondu, avant d'ajouter : "Mais ce n'est pas pour ça que ces sacrifices ne sont pas douloureux".