Présidentielle : pas candidat "pour l'instant", François Hollande va "prendre la parole bientôt"

Interrogée sur les phrases énigmatiques de l'ancien président, la candidate PS à la présidentielle Anne Hidalgo a estimé que François Hollande avait "fait preuve de beaucoup d'humour".

L'ancien président François Hollande à Lille, en décembre 2021. ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

"François Hollande a beaucoup d'humour", a commenté lundi 24 janvier sur RTL la candidate PS à la présidentielle Anne Hidalgo à propos de l'ex-président qui a évoqué dimanche une prochaine prise de parole, en disant ne pas être candidat "pour l'instant".

"Pour l'instant je ne suis pas candidat, tu as remarqué", a répondu François Hollande à un lycéen lors d'une rencontre avec des élèves diffusée dimanche soir par France 3 . "Et comme ça ne va pas bien (dans le pays et à gauche, NDLR), c'est vrai qu'on pourrait se dire 'Est-ce qu'une candidature de plus serait utile ?' ; je ne sais pas, je ne pense pas d'ailleurs... J'ai les mêmes idées qu'avant, je continue à les défendre, et un ancien président peut très bien refaire de la politique et, c'est arrivé, être candidat à l'élection présidentielle", a-t-il ajouté.

Une prise de parole prochaine

Interrogé alors pour savoir s'il pourrait bientôt prendre une décision sur une possible candidature, il a répondu : "je vais en tout cas prendre la parole bientôt".

Questionnée lundi sur ces phrases énigmatiques, Anne Hidalgo a fait remarquer que François Hollande, qu' "elle voit régulièrement", a "beaucoup d'humour". "Et je crois a fait preuve de beaucoup d'humour devant ces élèves de seconde", a-t-elle ajouté, précisant qu'elle "n'était pas là pour commenter les petites phrases, même celles de François Hollande".