Présidentielle : Jean Lassalle réitère ses accusations de "dictature molle"

Le candidat "Résistons!" a une nouvelle fois abondé de critiques face à une campagne présidentielle et un système qui l'ont empêché de "sortir du rang".

Jean Lassalle, le 31 mars 2022, à Paris ( AFP / Thomas COEX )

A trois jour du premier tour de l'élection présidentielle, Jean Lassalle (Résistons!) a de nouveau déploré "une campagne de merde", même si "elle s'améliore un peu d'ailleurs depuis (qu'il l'a) dit". Le député des Pyrénées-Atlantiques est crédité entre 2 et 3% d'intentions de vote dans les sondages, à la lutte avec Anne Hidalgo.

"J'en sors serein, c'est évident, parce que j'ai le sentiment quand même que j'y ai un peu contribué, même si je suis parti très tard (...)", a-t-il estimé jeudi 7 avril, à l'antenne de Public Sénat , regrettant une nouvelle fois de ne pas avoir été suffisamment pris en considération par les médias.

"La capacité à vous laisser vous dessécher tout seul"

Il a aussi réitéré ses accusations de "dictature molle" qui empêche de "sortir du rang". "C'est pas la dictature hitlérienne (...) mais oui c'est une dictature absolue", a-t-il affirmé. Est-il empêché de faire campagne ? "Il y a beaucoup plus subtil que ça dans la dictature molle, on vous détruit. C'est-à-dire que Staline était obligé d'envoyer ses opposants en Sibérie, les Américains à Guantanamo. On a avec la dictature molle (...) la capacité à vous laisser vous dessécher tout seul".

Compilation des sondages effectués sur des échantillons représentatifs de la population française par les instituts de sondage BVA, Elabe, Harris Interactive, Ifop, Ipsos, Odoxa, Opinion way et Kantar Public, compilés par la Commission des sondages du Sénat, au 7 avril à 12h, heure de Paris ( AFP / )

Jean Lassalle a par ailleurs indiqué qu'il sera candidat aux élections législatives des 12 et 19 juin, pour postuler à un cinquième mandat consécutif. "Je vais vous dire les yeux dans les yeux : 'Je vais y aller'", a confié le candidat à la présidentielle, interrogé sur les prochaines échéances électorales, en toute fin d'émission.