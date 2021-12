Présidentielle : Gabriel Attal critique la "tambouille" entre Valérie Pécresse et Eric Ciotti

La candidate investie par les Républicains doit jongler avec le finaliste de la primaire, qui compte bien faire valoir ses idées de "droite dure" dans la campagne pour l'Elysée.

Eric Ciotti et Valérie Pécresse à Saint-Martin-Vesubie, le 6 décembre 2021 ( AFP / Christophe SIMON )

Au lendemain de la visite de Valérie Pécresse sur les terres d'Eric Ciotti, "coup d'envoi" symbolique de sa campagne présidentielle, Gabriel Attal a critiqué la "tambouille" que va devoir selon lui faire la candidate LR à l'Elysée pour tenir compte dans son programme des propositions de son rival défait au congrès de LR.

Lors de son déplacement dans le fief du député des Alpes-Maritimes lundi 6 décembre, "elle a dit: 'j'ai mon projet et je vais voir comment je peux l'assaisonner avec des propositions d'Éric Ciotti'. Mais ça, ça porte un nom: c'est de la tambouille", a estimé Gabriel Attal sur France Inter .

"Système partisan"

Une stratégie qui aboutit selon lui à "l'immobilisme". Valérie Pécresse "incarne une proposition qui est celle du retour à un système partisan de la vie politique où, pour des considérations d'appareil politique, on est amené à une forme d'immobilisme", a-t-il fait valoir. Car "ce système partisan, qu'est-ce que c'est ? Vous mettez des personnes qui ne sont pas d'accord entre elles sur l'essentiel et vous n'êtes pas capable ensuite de porter des réformes d'ampleur", a-t-il développé.

Il a au contraire vanté la stratégie de la majorité présidentielle qui "fait travailler ensemble des personnes qui viennent de partis différents, mais qui sont d'accord sur l'essentiel", ce qui a permis selon lui de porter les réformes du quinquennat Macron.

Biographie de Valérie Pécresse, candidate du parti Les Républicains à la présidentielle française ( AFP / )

Eric Ciotti "va plus loin que moi sur certains thèmes, je vais regarder si mon projet peut être pimenté par un certain nombre de suggestions", a assuré lundi la présidente de la région Ile-de-France, "notamment sur la transmission des patrimoines" où le député veut une exonération totale des successions. Dans un entretien au Parisien dimanche, Gabriel Attal avait estimé que Valérie Pécresse allait "devoir multiplier les acrobaties pour rassembler des lignes antagonistes, sous un drapeau qu’elle a elle-même déchiré en quittant ce parti" momentanément. Eric Ciotti, "un outsider extrême qui émerge et prend en otage la ligne politique", lui "impose déjà son programme, sa présence et même son premier déplacement", avait-il ajouté.