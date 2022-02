Présidentielle : Éric Zemmour est "l'idiot utile de l'antisémitisme", affirme Yannick Jadot

"Il y a toute une partie de la population qui a trouvé en Zemmour quelqu'un de bien pratique pour assumer l'antisémitisme", a estimé le candidat écologiste à la présidentielle qui appelle à un "sursaut" face au candidat d'extrême droite.

Le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot, le 10 février 2022. ( AFP / PASCAL GUYOT )

Éric Zemmour est "l'idiot utile de l'antisémitisme", a affirmé lundi 14 février le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot au lendemain d'une déclaration où il le qualifiait de "juif de service", une expression qui a déclenché des réactions indignées à droite comme à gauche.

"Il y a une différence avec (Jean-Marie) Le Pen, c'est la plus perverse : Zemmour est juif. Il fait le juif de service pour les antisémites", avait dit l'eurodéputé dimanche sur Radio J . Interrogé sur cette déclaration lundi dans l'émission des "Grandes gueules" sur RMC , l'écologiste a précisé ses propos : "Ça fait des années et particulièrement des semaines qu'Éric Zemmour porte l'antisémitisme. Il condamne Dreyfus et réhabilite Pétain, notamment dans son action de déportation des juifs. Il a toujours défendu Maurice Papon. Souvenez-nous ce qu’il écrivait, ce qu’il déclarait sur les juifs arrivés en France au début de la Seconde guerre mondiale (qui) avaient presque mérité ce qui leur arrivait."

"Éric Zemmour porte l’antisémitisme, le racisme, le révisionnisme"

"En permanence, Éric Zemmour porte l’antisémitisme, le racisme, le révisionnisme. Je crois qu’il faut que ça s’arrête, que notre pays se réveille par rapport à tels propos. Les actes antisémites ont augmenté encore ces dernières années. Il y a une sorte de libération de la parole. Je vous rappelle aussi les propos du Grand rabbin de France appelant à ce qu’il n’y ait pas un seul vote juif pour Éric Zemmour", a poursuivi Yannick Jadot.

"Quand c'était Le Pen qui tenait ces propos-là, ça scandalisait tout le monde. Zemmour se sert de la religion pour servir d'excuse à l'extrême droite qui n'attendait qu'un tel représentant pour libérer la parole", a-t-il encore insisté. "Il y a toute une partie de la population qui a trouvé en Zemmour quelqu'un de bien pratique pour assumer l'antisémitisme, il est l'idiot utile de l'antisémitisme", a affirmé le candidat écologiste.

"Moi, ce que j’ai voulu, peu importe la formule, c'est qu’on parle de cet antisémitisme, de ce racisme, de ce révisionnisme, qui est extrêmement grave et dangereux", a poursuivi Yannick Jadot. "Le sujet, c’est combattre les idées d’Éric Zemmour", a-t-il insisté. "J'invite à un sursaut, partout. Autour de nous, les gens disent : 'Ah, Zemmour, c’est différent, il renouvelle la politique, c’est bien, il est disruptif…' Attention. Regardons ce que dit Zemmour. Il assume le racisme, le révisionnisme, l'antisémitisme. Il assumait même sa solidarité avec Tariq Ramadan. Il faut que tout le monde se réveille", a-t-il martelé.

Une expression "pas très heureuse"

L'expression "juif de service" a provoqué des réactions indignées à droite comme à gauche.Questionné à ce propos, le premier secrétaire du PS Olivier Faure a estimé lundi sur franceinfo que "l'expression n'est pas très heureuse" : "Je ne crois pas qu'il faille qualifier les gens par ce qu'ils sont, on n'a pas à essentialiser qui que ce soit".

Pour la députée LREM Anne Genetet, les propos de Yannick Jadot sont "totalement méprisants". "Ce n'est pas une manière de faire une campagne. Il faut dénoncer l'antisémitisme que porte Éric Zemmour en lui. Mais l'expression utilisée par Yannick Jadot, candidat et député européen, je ne comprends pas", a-t-elle fustigé sur LCI .

Le président du Printemps républicain Amine El-Katmi a tweeté : "Je me sens blessé au plus profond de moi-même quand on me traite d’arabe de service. J’exècre Zemmour mais je ne supporte pas plus de le voir renvoyé à un statut de 'juif de service'. Yannick Jadot, vous valez mieux que ça. Retirez ce propos".

"C'est choquant, c'est honteux cette résurgence de l'antisémitisme d'extrême gauche, et on doit condamner ces propos", a dénoncé le finaliste malheureux de la primaire de la droite Éric Ciotti sur BFMTV .