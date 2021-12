Présidentielle : Eric Ciotti veut un "tandem" avec Valérie Pécresse

Le finaliste perdant du Congrès LR accueille lundi 6 décembre la candidate investie du parti pour l'Elysée, avec l'intention affichée d'imposer ses idées de droite dure.

Eric Ciotti et Valérie Pécresse, samedi 4 décembre, à Paris ( AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT )

Un soutien, mais à quelles conditions? Deux jours après le verdict du Congrès des Républicains, qui ont investi Valérie Pécresse comme candidate de la droite à l'élection présidentielle, Eric Ciotti occupe le terrain pour imposer sa ligne dans la campagne à venir pour l'Elysée. Dimanche, le finaliste du congrès avait déjà mis la pression à la gagnante de la primaire, lui reprochant de ne pas envoyer le "bon message" en refusant de reprendre certaines de ses propositions.

"Je souhaite sa victoire", assure Eric Ciotti lundi 6 décembre, disant accueillir Valérie Pécresse dans son fief des Alpes-Maritimes pour "la soutenir et définir les contours" d'une "campagne commune". Le député compte ainsi défendre "des idées fortes et à droite", "côte à côte" avec Valérie Pécresse. "Je propose à Valérie Pédcresse de défendre ces idées ensemble, en tandem" , ajoute t-il dans un tweet.

Interrogée samedi soir sur TF1 , Valérie Pécresse avait annoncé qu'elle ne reprenait pas à son compte certaines propositions phares d'Eric Ciotti, comme la création d'un Guantanamo à la française ou la priorité nationale pour les emplois. "Je ne reprends pas les propositions d'Éric Ciotti, mais dans mon programme, il y a une prise de position très ferme et des mesures d'ordre très fermes", avait-elle expliqué. "Éric Ciotti aura toute sa place dans ma campagne, comme Xavier Bertrand, comme Michel Barnier, comme Philippe Juvin, parce qu'ils représentent des sensibilités qui sont très complémentaires et ça fait une formidable équipe de France", avait-elle ajouté.

Dimanche au Grand jury RTL–Le Figaro–LCI , la candidate a cependant indiqué que sans faire de "synthèse molle", elle allait "enrichir" son projet car "il y avait des bonnes idées" chez chacun des prétendants LR. Interrogé sur les déclarations d'Eric Ciotti sur BFMTV , le patron de LR Chistian Jacob a lui assuré que "sur la ligne régalienne, (Ciotti et Pécresse) sont très proches l'un de l'autre". Il a aussi ajouté que c'est la candidate Valérie Pécresse qui va "établir le programme" et "arbitrer les questions", "avec l'ensemble de ses soutiens, les quatre autres candidats et le travail de fond que nous avons fait au parti".