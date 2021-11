Présidentielle 2022 : Marine Le Pen dit "ramer" pour obtenir ses parrainages

La candidate du Rassemblement national a une nouvelle fois interpellé Emmanuel Macron sur les règles relatives aux signatures requises pour se lancer dans la course à l'Elysée, dont le caractère public "entrave" selon elle la démocratie.

Marine Le Pen, à Budapest, le 26 octobre 2021 ( AFP / Attila KISBENEDEK )

A cinq mois de l'élection présidentielle, Marine Le Pen a écorché le processus de recueil des 500 signatures d'élus requises, disant peiner à les obtenir. A la question "Où en êtes vous de vos parrainages?", la cheffe de file du RN et candidate à l'Elysée a répondu "Je rame, comme tout le monde", précisant toutefois qu'elle n'a "pas de raison de s'inquiéter" en raison du "matelas d'élus" dont son camp dispose.

La publication du parrainage, un "moyen de pression" sur les élus, selon Le Pen

"C'est pour moi mais aussi pour les autres candidats que je parle. Je crois à la démocratie, et je ne me réjouis pas de voir qu'Eric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon ou d'autres pourraient ne pas avoir les parrainages", a t-elle lancé, lundi 8 novembre, sur le plateau de RMC/BFMTV . "Qu'Emmanuel Macron fasse preuve de courage et fasse en sorte que les parrainages des maires ne soient plus publics, car c'est la publication du parrainage des maires qui permet à un certain nombre de gens qui ne sont pas des démocrates de faire pression sur eux. Ca n'apporte absolument rien sur le plan du fonctionnement de notre démocratie si ce n'est que ça l'entrave".

La liste des élus habilités représentait quelque 42 000 élus en 2017. La période de recueil des parrainages s'achève au plus tard le sixième vendredi avant le premier tour de l'élection, soit le 4 mars 2022 pour la prochaine échéance présidentielle.

La question des règles relatives aux campagnes électorales est régulièrement évoquée par le Rassemblement national, qui a encore déploré des difficultés de financement, disant faire appel aux "dons des Français" en vue de 2022.