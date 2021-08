Présidentielle 2022 : Arnaud Montebourg devrait annoncer sa candidature début septembre

L'ancien ministre de l'Industrie et du Redressement productif Arnaud Montebourg, en octobre 2017. ( AFP / JEFF PACHOUD )

L'ancien ministre socialiste prévoit d'annoncer sa candidature lors d'un événement dans sa ville natale de Clamecy, dans la Nièvre.

Un nouveau candidat à gauche pour la prochaine élection présidentielle. Selon des informations révélées lundi 16 août par Libération et Le Journal de Saône-et-Loire et confirmées par Le Figaro , Arnaud Montebourg se lance dans la course à l'Elysée. L'ancien ministre de l'Industrie et du redressement productif devrait annoncer sa candidature samedi 4 septembre dans un discours prononcé depuis sa ville natale de Clamecy, dans la Nièvre. Il détaillera ensuite son projet le 25 septembre dans son ancienne circonscription de Frangy-en-Bresse, en Saône-et-Loire.

L'ancien ministre socialiste, qui avait déjà été candidat en 2011 et 2017 à la primaire du parti socialiste et qui était censé avoir quitté la scène politique depuis, avait relancé début juin l'hypothèse de sa candidature en affirmant vouloir "peser" sur la présidentielle, sans toutefois se déclarer candidat "à ce stade". "Ce qui a consolidé sa décision cet été, c'est que toutes les raisons pour laquelle il était décidé à y aller sont toujours valides et que rien ni personne n'est parvenu à s'imposer ces derniers mois", a expliqué au Figaro une de ses soutiens, la sénatrice Laurence Rossignol. "L'état du pays, la violence des fractures, les dangers l'ont obligé à sortir de sa réserve. C'est quasiment une question morale pour lui", a-t-elle souligné auprès du quotidien.

La candidature d'Arnaud Montebourg vient s'ajouter à la liste des prétendants à la présidentielle issus de la gauche de l'échiquier, notamment Jean-Luc Mélenchon pour les Insoumis et Fabien Roussel pour le PCF. Viendront également s'ajouter le candidat des écologistes, en pleine primaire pour sa désignation, et celui du Parti socialiste, potentiellement Anne Hidalgo. Si la maire de Paris n'a pas encore annoncé de candidature, elle est officiellement soutenue par le premier secrétaire du parti, Olivier Faure.