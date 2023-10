information fournie par So Foot • 26/10/2023 à 12:42

Président de Porto en 2024 ? Villas-Boas laisse planer le doute

« Le FC Porto doit se préparer à prendre un nouveau virage. »

Et André Villas-Boas a raison. Que ce soit lui ou quelqu’un d’autre, il faudra bien un jour prendre la place de Pinto da Costa, président mythique du FC Porto depuis 1982. Dans une interview au micro du média portugais Tribuna Expresso , celui qui a été recruteur, analyste, adversaire, entraîneur adjoint et entraîneur principal des Dragons durant toute sa carrière n’a pas écarté l’idée d’une possible candidature à l’élection présidentielle du FC Porto en 2024 : « C’est une décision qui demande beaucoup de réflexion, mais c’est le chemin que je veux suivre ! » …

MD pour SOFOOT.com