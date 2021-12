Présidence tournante de l'UE : quels pouvoirs pour la France à partir du 1er janvier?

Pendant les six prochains mois, la France disposera d'un pouvoir d'influence au sein de l'Union pour avancer ses pions.

Emmanuel Macron, à Bruxelles, en avril 2019 ( AFP / ARIS OIKONOMOU )

La présidence tournante de l'UE qu'occupera la France à partir de janvier pour six mois va lui permettre de diriger les discussions sur les priorités européennes et de jouer de son influence pour favoriser les compromis entre les Vingt-Sept mais l'exercice est très encadré.

Les ministres français présideront les réunions de leurs homologues européens selon leur domaine de compétence (agriculture, santé, intérieur, économie....) avec une exception de taille : c'est l'Espagnol Josep Borrell, le haut représentant de l'UE, un poste créé en 2009 par le traité de Lisbonne, qui garde la main sur les rencontres des chefs de la diplomatie et de la défense.

Place croissante de l'Eurogroupe

Ce traité a également contribué à réduire cette fonction de pilotage avec la création d'un poste de président du Conseil européen, occupé par le libéral belge Charles Michel depuis fin 2019. C'est lui qui joue un rôle de chef d'orchestre lors des sommets des chefs d'Etat et de gouvernement qu'il convoque plusieurs fois par an. Sur les dossiers économiques, budgétaires et financiers, cette présidence semestrielle doit également compter avec la montée en puissance de l'Eurogroupe (les 19 pays de la zone euro), doté de son propre président, l'Irlandais centriste Paschal Donohoe depuis 2020. Il reste que cette charge, surtout lorsqu'il s'agit d'un pays ayant un poids important, comme l'Allemagne ou la France, conserve un important pouvoir d'influence pour privilégier ou faire avancer les sujets qui lui tiennent à coeur. Même si le lancement de nouvelles propositions législatives demeure le privilège de la Commission européenne.

La présidence semestrielle convoque les réunions des ministres, fixe l'agenda, conduit les négociations et doit trouver des solutions pour surmonter les blocages entre Etats membres. En amont, le représentant (ambassadeur) du pays qui l'occupe joue un rôle clé de médiation, en particulier lors des rencontres hebdomadaires avec ses pairs à Bruxelles.

Pour faire aboutir les textes législatifs, elle est encore à la manoeuvre pour faire émerger un accord entre les Etats membres et le Parlement européen, au prix de négociations souvent ardues. Elle anime également près de 150 groupes de travail et comités d'experts chargés de préparer ces textes. Pour assurer une transition fluide d'une présidence à l'autre, qui alterne petit et grand pays, l'UE prévoit une coopération entre les trois Etats membres qui se succèdent avec l'élaboration en commun d'un programme sur 18 mois (agenda, dossiers prioritaires). Prenant la relève de la Slovénie, la France inaugure le début d'une nouvelle "troïka" formée avec la République tchèque et la Suède.