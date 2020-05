Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Près de €100 milliards de prêts garantis par l'Etat demandés, annonce la FBF Reuters • 14/05/2020 à 13:43









PRÈS DE €100 MILLIARDS DE PRÊTS GARANTIS PAR L'ETAT DEMANDÉS, ANNONCE LA FBF PARIS (Reuters) - Plus de 500.000 demandes de prêts garantis par l'Etat (PGE) ont été recensées depuis le lancement du programme de soutien aux entreprises touchées par la pandémie de coronavirus, ce qui représente un montant de près de 100 milliards d'euros, a annoncé jeudi la Fédération bancaire française (FBF). "Cette demande reçue de 100 milliards d'euros appelle un effort considérable, correspondant, en sept semaines, à 15 mois de production de crédits aux TPE", indique la FBF, qui précise que 90% des demandes proviennent de ces très petites entreprises, notamment dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Dans le cadre du plan Tourisme dévoilé ce jeudi par le Premier ministre Edouard Philippe, "un effort particulier des banques est annoncé pour que les PME du secteur bénéficient de moratoires plus longs (jusqu'à 12 mois)", indique la fédération. Les entreprises du secteur du tourisme pourront aussi demander, d'ici le 31 décembre 2020, un "PGE saison", basé potentiellement sur les trois meilleurs mois de l'année 2019, pour tenir compte de leurs restrictions administratives d'activité, ajoute la FBF. (Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)

