Près de 10% des Européens ont acheté de la contrefaçon sans le savoir, selon une étude

L'immense majorité (80%) des produits saisis le sont en Chine.

(illustration) ( AFP / TOSHIFUMI KITAMURA )

Près d'un Européen sur dix a été "conduit abusivement" à acheter des produits contrefaits, a indiqué l'Office de l'Union Européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans une étude publiée mardi.

Selon cette étude, réalisée avec l'OCDE, la contrefaçon représente 6,8% des importations de l'UE , soit 121 milliards d'euros de produits allant des vêtements à l'électronique, aux jouets ou au vin. "Près d'un Européen sur dix (9%) a déclaré avoir déjà été conduit abusivement à acheter des produits de contrefaçon", indique l'EUIPO, agence de l'UE basée dans la ville espagnole d'Alicante, dans un communiqué.

Le pourcentage varie fortement selon les États membres: de 2% en Suède à 19% en Bulgarie en passant par 9% en France . Et "dans un contexte mondial où le commerce électronique connaît un prodigieux essor" en raison de la pandémie, 70% des Européens ayant fait des achats en ligne en 2020 selon Eurostat, "la capacité à discerner les produits de contrefaçon reste problématique pour les citoyens de l'UE", note l'EUIPO.

Les médicaments contrefaits en hausse

Selon cette étude, 33% des Européens "se sont déjà interrogés sur l'authenticité d'un produit dont ils avaient fait l'achat".

Dans le contexte actuel de pandémie, le directeur exécutif de l'EUIPO, Christian Archambeau, souligne en outre "la hausse du nombre de médicaments et de produits médicaux de contrefaçon qui constituent un facteur aggravant pour la santé et la sécurité des citoyens".

Selon une autre étude de l'EUIPO publiée en début d'année, les principaux pays d'origine de ces médicaments contrefaits sont la Chine et l'Inde tandis qu'Émirats Arabes Unis, Hong Kong et Singapour servent de points "de transit" à ce commerce illégal estimé à 4 milliards d'euros par an.

Les produits contrefaits voyagent principalement par voie maritime, selon cette précédente étude de l'EUIPO qui souligne que 80%, en valeur, des conteneurs de produits contrefaits saisis le sont en Chine et à Hong Kong.

L'agence de l'UE attire aussi l'attention sur le marché "lucratif" du piratage de contenus télévisés accessibles sur internet qui représente près d'un milliard d'euros par an.