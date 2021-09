Près d'un Français sur deux croit au déclin de la France

Selon un sondage Harris Interactive, 60% des Français estiment que les responsables politiques contribuent en premier à ce déclin, devant le système éducatif et les administrations.

Manifestation sur l'esplanade du Trocadéro, le 24 juillet 2021. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Quelle vision les Français ont-ils de la France ? Selon un sondage Harris Interactive publié mercredi 1er septembre par Challenges , ils se montrent en majorité "inquiets" et "pessimistes" mais également "assez lucides sur les problèmes" et "assez unanimes sur les grandes questions".

Ainsi, si près d'un Français sur deux (47%) dit croire au déclin du pays, quand seuls 13% des Français pensent qu'il est en progrès et 39% indiquent ne pas savoir, les Français ont l'espoir de reprendre leur destin en main et 89% croient qu'il est possible de relocaliser.

Ils ne font cependant plus confiance à l'Etat et au système politique pour améliorer les choses. Ainsi, 60% estiment que les responsables politiques contribuent en premier à ce déclin, devant le système éducatif (48%) et les administrations (41%), tandis que les associations (50%) et les entreprises (45%) contribuent au progrès. Selon les sondés, il faudrait davantage investir dans l'école et la formation (90%) et dans la recherche (90%)

Autre enseignement de cette vaste consultation sur l'état de l'Hexagone, réalisée auprès de 10.000 Français : les Français se disent plus inquiets (53%)qu'en colère (33%), avec comme premiers sujets de préoccupation le dérèglement climatique (84%), le terrorisme (83%), la délinquance (82%), tandis que la place de l'islam et l'immigration arrivent en 10e et 13e positions des sujets d'inquiétude. Autres sujets de préoccupations : l'avenir des enfants (84% des parents) et les inégalités (81%), la pandémie du Covid venant ensuite.

L'avenir est d'autant plus noir que sur tous ces sujets, dans une très grande majorité, les Français ne notent pas d'amélioration (4% d'amélioration sur le dérèglement climatique, 4% sur la délinquance, 7% sur les inégalités...). 63% des personnes interrogées par l'étude (81% pour les sympathisants de gauche) estiment d'ailleurs que l'Etat n'en fait pas assez sur la question du changement climatique.

"Un puissant désir d'engagement qui partout s'exprime"

Invité par l'hebdomadaire économique à commenter cette enquête, Emmanuel Macron estime que ses compatriotes se montrent avant tout "lucides" sur "les difficultés auxquelles fait face le pays" , "sur les transformations à mener" et "sur la centralité du travail". "Chez nous, Français, nul renoncement, ni tentation du repli. Nulle résignation ni fatalité. C'est au contraire un puissant désir d'engagement qui partout s'exprime", se félicite le chef de l'Etat.

Défendant la politique suivie depuis le début du quinquennat, Emmanuel Macron annonce vouloir faire de la présidence française de l'Union européenne, au premier semestre 2022, "le temps d'une mobilisation continentale pour l'industrie et l'innovation à la fois en menant le combat face à ceux qui, GAFA et plateformes, rognent notre souveraineté et en mobilisant Etats, entrepreneurs et investisseurs autour de grands projets".

Il indique aussi qu'il présentera à l'automne "des solutions inédites comme le revenu d'engagement pour notre jeunesse ainsi que France 2030, un plan d'investissement pour l'industrie, l'innovation et la recherche, qui ne doit pas être un plan venu d'en haut, de Paris, de Bercy".