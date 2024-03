Prends ta place pour la soirée So Foot spéciale PSG-Barça !

Enfin ! Après 3 échecs successifs, le Paris SG retrouve les quarts de finale de la Ligue des champions le mercredi 10 avril prochain. Et il y affrontera le FC Barcelone de Xavi . En match aller-retour bien sûr. Et on vous propose de vivre ce premier round avec la rédac de So Foot au discobar Sacré devant les 4 écrans que nous disposerons spécialement pour ce match.

…

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com