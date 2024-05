Prends (déjà) ta place pour la soirée So Foot spéciale PSG-Borussia !

A peine fini, pas encore remis de ce pétard mouillé qu’a été le match aller, qu’il faut déjà penser au match retour entre le Paris SG et le Borussia Dortmund le 8 mai. Pour lequel la rédac a encore prévu une Sacré soirées So Foot , à savoir une projection privée avec chants, quiz et animations dans notre antre du discobar Sacré , devant les 5 écrans à disposition pour le nouveau match le plus important de l’histoire du club de la capitale.

…

