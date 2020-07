Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Première inculpation à Hong Kong pour incitation au séparatisme Reuters • 03/07/2020 à 14:47









PREMIÈRE INCULPATION À HONG KONG POUR INCITATION AU SÉPARATISME par Jessie Pang et Anne Marie Roantree HONG KONG (Reuters) - Un homme arrêté il y a deux jours à Hong Kong pour avoir brandi un slogan appelant à la "libération" de la ville a été inculpé pour terrorisme et incitation su séparatisme, montrent des documents judiciaires que Reuters a pu consulter vendredi. Il s'agit de la première inculpation en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité nationale de Hong Kong, censée lutter contre la subversion, le terrorisme, le séparatisme et la collusion avec des forces étrangères dans l'ancienne colonie britannique. Arrêté mercredi dernier pour avoir renversé plusieurs policiers en moto, le jeune homme de 23 ans a été inculpé moins de 24 heures après que le gouvernement de la ville a déclaré que l'utilisation du slogan "Libérez Hong Kong, révolution de notre temps" était passible de sanction désormais. Le cri de ralliement des opposants à la nouvelle loi de sécurité est apparu un peu partout lors des vastes rassemblements anti-gouvernementaux de l'an dernier, aussi bien sur des pancartes qu'imprimé sur des t-shirts ou encore écrit sur de petits bouts de papier collés sur des murs à travers la ville. (Jessie Pang, Anne Marie Roantree, Donny Kwok, Clare Jim et Yew Lun Tian; version française Juliette Portala, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.