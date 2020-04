Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Premier pas vers la reprise du chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris Reuters • 27/04/2020 à 15:49









PREMIER PAS VERS LA REPRISE DU CHANTIER DE RECONSTRUCTION DE NOTRE-DAME DE PARIS PARIS (Reuters) - La phase de préparation à la reprise du chantier de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ravagée par un incendie en avril 2019, a démarré lundi avec de nouvelles règles sanitaires pour les ouvriers et les architectes et l'objectif réaffirmé d'une finalisation en 2024. "Le plus gros challenge c'est de faire redémarrer le chantier en toute sécurité", a déclaré à Reuters TV le recteur de la cathédrale, Mgr Patrick Chauvet. "Cette semaine va être une semaine de préparation du chantier" et "j'espère que le chantier commencera la semaine suivante." Déjà suspendus l'an dernier en raison d'un risque de contamination liée aux particules de plomb, les travaux de consolidation et de sécurisation de l'édifice gothique ont été une nouvelle fois interrompus mi-mars à cause de l'épidémie de coronavirus. "Il faut réaménager ce que nous appelons la base de vie" pour prendre en compte les nouvelles normes sanitaires et éviter la propagation du virus, a expliqué Patrick Chauvet. Des aménagements sont notamment prévus concernant l'accès aux vestiaires, aux douches ou encore aux postes de travail. Des chambres d'hôtel ont par ailleurs été réservées près de la cathédrale pour les ouvriers n'habitant pas à Paris. Concernant la reprise des travaux à proprement parler, l'objectif principal reste le démontage de l'échafaudage. "Quand il sera enlevé, on pourra dire que toute la phase de sécurisation sera terminée", a estimé le recteur. L'incendie le 15 avril 2019 de la cathédrale, qui avait notamment provoqué l'effondrement de la flèche érigée par Eugène Viollet-le-Duc au XIXe siècle, avait engendré un afflux de plusieurs centaines de millions d'euros de promesses de dons pour sa reconstruction. Face à la vague d'émotion soulevée en France comme à l'étranger, Emmanuel Macron avait fixé comme objectif une reconstruction de l'édifice en cinq ans, un objectif réaffirmé le 15 avril dernier par le chef de l'Etat français. "C'est vrai que nous avons perdu un mois et demi mais ça ne remet pas en cause" les cinq ans, a abondé lundi Patrick Chauvet. "Ça ne veut pas dire que toute la restauration sera achevée mais ça veut dire que nous pourrons de nouveau entrer dans notre cathédrale." (Emilie Delwarde et Lucien Libert, avec Marine Pennetier, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.