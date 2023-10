Premier but depuis un an pour Saint-Marin

Il n’y a pas de petite victoire.

Opposé au Danemark dans le cadre des éliminatoires d’un Euro 2024 qu’il ne disputera pas, Saint-Marin a malgré tout connu un moment historique ce mardi soir. Déjà mis en échec l’instant précédent par Simon Kjær, le capitaine Alessandro Golinucci a inscrit le but de l’égalisation pour les siens à l’heure de jeu sur corner. Le dernier but de la 207 e et dernière nation au classement FIFA remontait au 17 novembre dernier lors d’un nul en amical contre Sainte-Lucie (1-1). Le dernier but officiel ? C’était le 5 septembre 2021 lors d’une fessée en Pologne (7-1).…

TB pour SOFOOT.com