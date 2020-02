Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Préavis de grève chez Air France vendredi et samedi Reuters • 19/02/2020 à 12:44









PRÉAVIS DE GRÈVE CHEZ AIR FRANCE VENDREDI ET SAMEDI PARIS (Reuters) - Cinq syndicats du réseau court-courrier d'Air France (CGT, FO, CFDT, CFE-CGC et Unsa) ont déposé mercredi un préavis de grève les 21 et 22 février pour l'aéroport d'Orly et l'ensemble des escales de province afin de protester contre le recours accru à la sous-traitance. "La direction d'Air France a récemment signifié aux personnels sol du court-courrier, qu'à l'issue du plan de départs volontaires 2020, une grande partie de notre activité serait sous-traitée", souligne l'intersyndicale dans un communiqué, dénonçant "des choix unilatéraux de la direction". Les syndicats estiment en outre qu'avec les 20 projets supplémentaires de sous-traitance imposés par la compagnie française, près de 4.000 emplois Air France auront disparu en région au terme d'une décennie. (Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

