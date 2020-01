Lastminute dans le viseur de l'UFC-Que choisir. Le site Internet de voyage vient d'être assigné par l'association de consommateurs pour « pratiques commerciales illicites, agressives et trompeuses » devant le tribunal de Paris, comme le révèle Le Parisien dimanche 26 janvier. En cause ? Une alerte lancée par plusieurs voyageurs. « Une fois le paiement validé, quelle ne fut pas ma surprise de voir que j'avais également payé une assurance pour mon vol dont je n'avais absolument pas besoin », dénonce Thierry le 23 septembre 2019 dans les avis Trustpilot. Quelques jours plus tard, une autre utilisatrice pointe un prix affiché bien éloigné du prix final : « Une assurance a été automatiquement rajoutée sans demander mon accord. »Lire aussi La SNCF, un monde à partAlors, pour en avoir le c?ur net, l'UFC-Que choisir réserve des billets d'avion lors d'un test vidéo. « Les billets aller-retour s'affichent à 372,03 ? dans le récapitulatif de la commande », note Raphaël Bartlomé, responsable juridique à l'UFC-Que choisir. Et poursuit son exposé : « Juste après avoir rentré les numéros de la carte bancaire pour valider le paiement, une petite fenêtre pop-up reprenant le même code couleur rose s'affiche immédiatement. À cet instant, le consommateur est certain d'avoir terminé sa commande, il pense c'est une confirmation et il clique sur j'accepte et je continue. Or, le site vient ainsi de rajouter une assurance. » En...