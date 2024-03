Prada: bond du bénéfice net en 2023, grâce à la reprise en Asie

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le groupe de luxe italien Prada a vu son bénéfice net grimper de 44% à 671 millions d'euros en 2023, grâce à la forte progression de ses ventes en Asie, son premier marché, et un quatrième trimestre jugé "très positif".

Ce résultat, publié jeudi, est légèrement supérieur au consensus des analystes de Factset, qui tablaient en moyenne sur un bénéfice de 651 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires de la griffe a augmenté de 13% à 4,7 milliards d'euros, porté par les ventes de la marque de luxe Prada et de Miu Miu, petite sœur rebelle qui vise à séduire une clientèle plus jeune.

A taux de change constants, les ventes au détail de Miu Miu ont bondi de 58% en 2023, voire de 82% au quatrième trimestre, dans toutes les catégories de produits et zones géographiques.

La marque Prada a vu ses ventes au détail augmenter de 12% sur l'année 2023, "au-dessus de la moyenne du marché", et de 10% au dernier trimestre.

Grâce à une "excellente vision créative", le groupe a obtenu "une croissance de haute qualité en termes de revenus et de marges et a augmenté ses investissements pour soutenir la croissance future", a commenté son président et directeur exécutif Patrizio Bertelli.

Prada a dégagé un bénéfice opérationnel (Ebit) de 1,06 milliard d'euros, en hausse de 37%.

Quant aux perspectives pour 2024, "la croissance trimestrielle peut avoir une trajectoire erratique" comme l'an dernier, a relevé son PDG Andrea Guerra.

"Mais notre ambition reste inchangée: continuer à générer une croissance solide, durable et supérieure à la moyenne du marché", a-t-il assuré.

En poste depuis janvier 2023, M. Guerra assure la transition en attendant l'arrivée aux commandes du groupe de Lorenzo Bertelli, 35 ans, fils aîné de Patrizio Bertelli et de la créatrice Miuccia Prada.

En Asie-Pacifique, le premier marché de Prada qui est coté à la Bourse de Hong Kong, les ventes au détail ont grimpé l'an dernier de 17% à 1,4 milliard d'euros, une croissance qui atteint 24% à taux de change constants.

En 2022, les ventes dans cette région avaient pâti de la fermeture d'une partie des magasins Prada en Chine pendant les périodes de confinement.

Les ventes au Japon, en hausse de 31% à 484 millions d'euros, ont signé la meilleure performance en 2023, tirées par "les clients locaux et la présence accrue de touristes".

En Europe, les ventes ont progressé de 10% à 1,3 milliard d'euros, grâce à la demande locale et aux flux touristiques.

"Malgré l'escalade des tensions géopolitiques", les ventes au Moyen-Orient ont connu, elles aussi, une hausse robuste de 8%.

Seul bémol, le marché américain a vu ses ventes reculer de 2% à 767 millions d'euros.