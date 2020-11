Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Powell (Fed): Les prochains mois pourraient être difficiles Reuters • 12/11/2020 à 18:35









FILE PHOTO: Senate's Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs hearing WASHINGTON (Reuters) - La probabilité croissante de la mise au point d'un vaccin efficace contre le coronavirus est une bonne nouvelle pour l'économie à moyen terme mais des risques subsistent dans l'immédiat, a déclaré jeudi Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale. "C'est assurément une nouvelle bienvenue pour le moyen terme", a-t-il dit dans une allocution en ligne lors d'un forum organisé par la Banque centrale européenne (BCE). Mais "de notre point de vue, il est trop tôt pour évaluer de manière fiable les implications de cette nouvelle pour l'évolution de l'économie, particulièrement sur le court terme", a-t-il ajouté. "Les prochains mois pourraient être difficiles", a-t-il poursuivi. (Howard Schneider, version française Marc Angrand)

