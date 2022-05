Pouvoir d'achat : la CPME écarte une hausse "uniforme" des salaires dans les entreprises françaises

François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le gouvernement a lancé un appel à ce que "chacun" participe à la lutte contre l'inflation. Deux jours plus tard, ce lundi 23 mai, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) François Asselin a écarté une hausse "uniforme" des salaires dans les entreprises françaises.

"Il n’y aura pas de hausse de salaire uniforme (...) vous aurez autant de situations que d’entreprises différentes", a-t-il affirmé sur BFM Business.

"On subit cette inflation", mesurée à 4,8% sur un an en avril, "et les entreprises comme leurs salariés ont la même pression", a déclaré François Asselin, convié à 15 heures au ministère de l'Economie avec d'autres représentants d'organisations patronales pour "faire le point" sur la lutte contre l'inflation.

"Des possibilités pour augmenter le pouvoir d’achat"

"Nous voyons flamber nos prix d’approvisionnement en matières premières, l’énergie en premier. Et lorsqu’on ne peut pas répercuter (ces hausses des prix de production) sur les prix de vente, c’est compliqué", a expliqué le patron de la CPME. Mais face aux tensions de recrutement, "beaucoup d’entreprises ont fait des augmentations individuelles" de salaires, a-t-il assuré, afin de "garder leurs effectifs et leurs compétences".

"Il y a des possibilités malgré tout pour augmenter le pouvoir d’achat", a en outre souligné François Asselin, favorable à un abaissement des charges patronales sur les heures supplémentaires.

Le représentant des PME plaide aussi pour laisser la possibilité aux entreprises de verser en plusieurs traites la prime dite "Macron", plutôt qu'en une seule fois. "Ça permettrait à des entreprises qui n’ont pas à l’instant T la trésorerie" nécessaire au versement de cette prime défiscalisée de recourir malgré tout à ce dispositif, a-t-il dit.

"Tout ne doit pas reposer sur l'Etat"

François Asselin s'exprimait deux jours après un appel du ministre de l'Economie Bruno Le Maire - renouvelé à son poste dans le nouveau gouvernement - à répartir "équitablement" la charge des efforts contre l'inflation. "Tout ne doit pas reposer sur l'Etat", avait-il ainsi affirmé.

Les principales organisations patronales interprofessionnelles et sectorielles sont d'ailleurs invitées ce lundi après-midi à Bercy, autour de Bruno Le Maire, pour "faire un point sur la situation économique et en particulier sur la lutte contre l’inflation, ainsi que pour travailler sur les priorités du quinquennat en matière économique et financière".