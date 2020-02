Pourquoi les Verts peuvent vraiment gagner Lyon

?Ce pourrait bien être l'une des grosses surprises des élections municipales : le basculement du berceau de la macronie chez les Verts. À en croire le sondage Opinion Way publié le 30 janvier pour Lyon Mag et Jazz Radio, le candidat d'EELV à la mairie de Lyon, Grégory Doucet, fait la course en tête avec 21 % des intentions de vote au premier tour, talonné ? autre surprise ! ? par le candidat LR Étienne Blanc (20 %), mais loin devant le candidat de Gérard Collomb, Yann Cucherat (15 %) et celui de David Kimelfeld, dissident LREM, Georges Képénékian (11 %). « Si je n'étais pas parti à Paris, l'échiquier serait moins fractionné, nous confie l'ancien ministre de l'Intérieur. Mais la défaite n'est pas une fatalité, on doit pouvoir gagner : j'ai la confiance des Lyonnais et peu d'agglomérations se sont transformées comme la nôtre. » Candidat à la présidence de la métropole, Gérard Collomb est crédité, toujours selon ce même sondage, de 27 % des intentions de vote au premier tour, contre 13 % pour David Kimelfeld et 20 % pour l'écologiste Bruno Bernard. Une prime due sans aucun doute à sa notoriété et à son double bilan à la ville et à la métropole.À Villeurbanne, c'est « quasi réglé »Mais la plus grande circonscription de l'agglomération en nombre de sièges, Villeurbanne, pourrait bien lui échapper. C'est en tout cas l'espoir de Yannick Jadot, qui cite la deuxième commune de la métropole comme l'une des...