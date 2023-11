Pourquoi le foot argentin craint tant les résultats des élections présidentielles

Alors que l’Argentine va élire son nouveau président ce dimanche, le football local s’est massivement mobilisé contre Javier Milei, candidat d’extrême droite notamment favorable à la privatisation des clubs ou à l’apport de capitaux étrangers. Un sacrilège au pays des clubs appartenant aux socios .

« Si tu es supporter de Boca, qu’est-ce que ça peut te foutre (que ton propriétaire soit étranger) si tu bats River 5-0 et gagnes le Mondial des clubs ? Ou tu préfères continuer avec cette misère, ce football toujours plus mauvais, perdre 4-0 contre le Milan, mais rester “national” et populaire ? » Passées inaperçues lorsqu’elles ont été prononcées en octobre 2022, ces déclarations signées Javier Milei récemment exhumées sur les réseaux sociaux ont poussé le football argentin à se transformer en acteur de la campagne pour l’élection présidentielle, dont le résultat définitif sera connu ce dimanche dans le pays sud-américain.

Il faut dire qu’entre-temps, le candidat d’extrême droite, admirateur de Donald Trump et de Jair Bolsonaro, s’est hissé au second tour du scrutin face au péroniste Sergio Massa, représentant de la coalition gouvernementale de centre gauche, ministre de l’Économie sortant (en tête du premier tour avec 36,7 % des voix, devant Milei, 30 %). Jusque-là, le foot local était resté bien muet face à la montée de l’économiste ultralibéral (53 ans), ex-gardien de but passé par Chacarita Juniors et San Lorenzo dans sa jeunesse. Ses positions climatosceptiques et antiféministes, la mise en doute de l’existence d’un terrorisme d’État durant les années de la dictature militaire (1976-1983) ayant causé la disparition de 30 000 personnes, son projet phare de remplacer le peso par le dollar américain pour freiner l’hyperinflation (+ 142,7 % lors des douze derniers mois) ou son idée de légaliser la vente d’organes : rien n’avait entraîné de réactions aussi spectaculaires dans le monde du ballon rond que cette prise de parole remontée soudainement à la surface.…

