Pourquoi le but de Lorenz Assignon n’a pas été accordé à la fin de Rennes-Villarreal

Un ascenseur émotionnel, un vrai.

Le Stade rennais a cru vivre un grand moment de son histoire européenne, ce jeudi soir, quand Lorenz Assignon a cru offrir le 3-3 et la première place aux Bretons à la dernière minute d’un match électrique entre Rennes et Villarreal. Le stade était en feu, les tribunes tremblaient… jusqu’à ce que l’image de M. Karaoğlan, l’arbitre turc, avec le doigt collé sur l’oreille ne laisse traîner un doute. Il a eu besoin d’un peu plus d’une minute pour annuler le but et récolter une bronca assourdissante. Sur les écrans géants de l’enceinte, cette décision est expliquée par une position de hors-jeu, pourtant inexistante sur les ralentis défilant en tribune de presse.…

CG pour SOFOOT.com