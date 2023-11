Pourquoi la Suède zappe-t-elle toujours la VAR ?

Régulièrement remise en cause, la VAR n'a pas convaincu tout le monde depuis son arrivée dans le paysage footballistique en 2016. Encore moins en Suède où supporters et clubs luttent contre sa mise en place.

Testée en 2016 à l’occasion de la Coupe du monde des clubs, l’assistance vidéo à l’arbitrage s’est depuis imposée un peu partout. Tant et si bien qu’aujourd’hui, toute l’Europe est occupée par la VAR. Toute ? Non ! Un village peuplé d’irréductibles Suédois résiste encore et toujours à l’envahisseur. Privée de ce célèbre gaulois moustachu et de son acolyte en braies, l’Allsvenskan – la première division suédoise – n’en demeure pas moins le seul championnat, parmi les 30 plus grands d’Europe, à ne pas recourir à la vidéo. Alors pourquoi et, surtout, comment la Suède parvient-elle à tenir son cap ?

Against modern fotboll

« Si vous marquez un but, vous ne pouvez pas le célébrer et les joueurs non plus, lance Isak Eden, président de la Svenska Fotbollssupporterunionen, l’union suédoise des supporters (SFSU). Et cela enlève ces émotions qui sont les plus importantes pour les supporters et les joueurs. » Jusque-là, rien de bien nouveau puisqu’il s’agit d’un argument déjà avancé par de nombreux supporters eux aussi réfractaires à l’assistance vidéo, et même par certains clubs. « L’introduction de la VAR s’attaque à un élément central de l’âme du sport, à savoir les émotions, indique, par exemple, l’IFK Norrköping dans son plaidoyer en défaveur de la vidéo. Célébrer un but, ou même se mettre spontanément en colère lorsque l’adversaire marque un but, fait partie intégrante de l’expérience des supporters. » Par ailleurs le club déplore également les éventuelles dépenses qu’engendrerait l’installation du système vidéo : « Des ressources financières plus importantes sont nécessaires. Celles-ci devraient plutôt être consacrées à des terrains hybrides en gazon, par exemple. » …

Tous propos recueillis par FP.

Par Florian PORTA pour SOFOOT.com