Pourquoi la patronne d'Engie, Isabelle Kocher, est poussée dehors

On a connu meilleurs soutiens. Alors que son poste est menacé, la patronne d'Engie a reçu l'appui de nombreuses personnalités dans une lettre publiée par Les Échos, à l'initiative du lobby France Digitale. D'une plume dithyrambique, les signataires souhaitent le renouvellement d'Isabelle Kocher. Regardons la liste, un peu foutraque, des soutiens. Aux côtés de la députée macroniste Aurore Bergé ou de l'ex-ministre Françoise Nyssen, on trouve un bataillon d'opposants féroces d'Emmanuel Macron, tels l'eurodéputé EELV Yannick Jadot et le président LR des Hauts-de-France Xavier Bertrand.Or, l'État français est actionnaire d'Engie, à hauteur de 23,64 %. Il dispose de représentants à son conseil d'administration et compte bien influer sur l'avenir proche de sa directrice générale. La lettre ouverte pourrait donc être? contre-productive. À Bercy, en tout cas, elle est très mal passée. « En général, le monde des affaires se tient éloigné de la politique. Cette lettre signée des opposants du chef de l'État, c'est pas très futé ! » commente un conseiller de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Cette tribune a même, dit-on à Bercy, rendu très nerveux le conseil d'administration d'Engie, qui a décidé de se réunir à titre extraordinaire jeudi 6 février. Une réunion ordinaire est pourtant de longue date le 27 février.VirageDepuis quelques semaines, Isabelle Kocher est à l'offensive. Informée du contenu de la tribune...