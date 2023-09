Pourquoi La Marseillaise n'est-elle jamais chantée dans les temps ?

À chaque rencontre de l'équipe de France, le même supplice : l'hymne national n'est jamais honoré comme il se doit. Pourquoi cet affront ? Tentative d'éclairage.

Si vous avez un métronome à la place de l’appareil auditif, que vous êtes un zicos endurci, que votre maman vous a forcé à effectuer trois ans de solfège au collège ou tout simplement que la nature vous a offert un sens du rythme, vous avez sûrement déjà tiqué, en allumant votre téléviseur dix minutes avant un match des Bleus. Plus précisément lors de ce moment solennel, entre l’entrée des artistes et l’échange de fanions des deux capitaines ; ce rituel cher à beaucoup de Français et sans lequel aucun match international ne peut être lancé. Si La Marseillaise , en tant qu’hymne national, est par définition la communion de tout un peuple, elle n’en a que le nom lorsqu’elle est entonnée par des dizaines de milliers de personnes autour d’un rectangle vert ; quand supporters, joueurs et sono, ou orchestre, jouent malgré eux cette partition en canon. Pourquoi le rythme n’est jamais tenu, par rapport à la musique balancée en fond ? Par quelle sorcellerie en arrive-t-on à ce que plusieurs cadences se superposent les unes aux autres ? Comment se fait-il que quand le stade termine la mélodie, l’instrumentale n’a pas encore livré ses dernières notes ?

Engouement et chef de chœur

Le phénomène d’amusie, trouble de la perception sonore qui affecte la hauteur des sons, touche seulement 4% de la population mondiale. Il est donc peu probable qu’à chaque rencontre à domicile de nos Tricolores, les 80 000 choristes massés au Stade de France soient tous dépourvus de la notion de tempo. La raison est ailleurs, et sûrement pas dans une histoire de décalage image/son lorsque vous regardez TF1 ou M6. « Je l’ai remarqué à la télé et au stade » , explique d’ailleurs le bien nommé Olivier Chicha des “Baroudeurs du Sport”, habitué des joutes des Bleus. Difficile aussi de lier ça à l’alcool présent dans le sang de certains à ce moment-là, le protocole intervenant beaucoup trop tôt dans la soirée et la pinte à dix euros dissuadant facilement l’envie d’enchaîner les tournées. « Une fois que les premières notes démarrent, on attaque et forcément on suit la tribune, sans trop se fier à la musique qui est envoyée , continue Olivier . On part à peu près en même temps, mais on se cale sur son voisin et notre rythme à nous. On suit l’air, mais il

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com