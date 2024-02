Pourquoi la finale de la Ligue des nations se joue à 19h ?

Une finale avant la petite finale.

La finale du Final Four la Ligue des nations entre la France et l’Espagne se jouera ce mercredi, à 19h. Un horaire choisi par la Fédération espagnole avec un objectif : remplir au maximum le stade de La Cartuja, en banlieue de Séville. Ce 28 février étant férié localement, puisque c’est le Dia de Andalusia (la journée de l’Andalousie en VF), la RFEF espère que ce coup d’envoi moins tardif attirera les familles, l’un des publics cibles du football féminin. Les petits chérubins ont fini l’école mardi à 14h et seront donc tout frais ce mercredi pour donner de la voix et soutenir les championnes du monde.…

AEC, à Séville pour SOFOOT.com