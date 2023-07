Pour Xavi, Dembélé peut devenir « le meilleur au monde à son poste »

Un Xavi tranché.

Dans la foulée du succès du FC Barcelone contre le Real Madrid, dans la nuit de samedi à dimanche au Texas, Xavi a fait un point mercato. L’entraîneur catalan a notamment évoqué l’avenir d’Ousmane Dembélé, titulaire et buteur contre les Madrilènes et annoncé proche du Paris Saint-Germain : « Nous ne pouvons pas contrôler le marché. Il y a des clauses et c’est la décision du joueur. Je le vois heureux et c’est à lui de décider. Je le vois très bien adapté. Il nous a dit qu’il était heureux. Il est très différent. » …

FP pour SOFOOT.com