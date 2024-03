Pour un litige d’argent, Yoann Court est passé dans l’émission de Julien Courbet

Ça change des footballeurs à Fort Boyard .

Depuis un peu plus de deux mois, Yoann Court est libre de tout contrat après avoir été libéré par le Stade Malherbe de Caen. On n’avait plus aucune nouvelle du joueur jusqu’à ce mercredi. En effet, l’ancien de Troyes ou du Stade brestois est passé en direct dans l’émission Ça peut vous arriver , diffusé sur M6 et RTL. Dans cette émission, Julien Courbet présente des arnaques et différends entre des personnes, et le footballeur a été pointé du doigt par une jeune femme. Cette dernière a expliqué avoir prêté pas moins de 8 000 euros au joueur, et il n’a à cette date toujours pas rendu cette somme.…

QF pour SOFOOT.com