Pour un autographe de John Terry, sortez votre chéquier

John Terry n’est pas près d’être ruiné.

S’il se murmure qu’il pourrait travailler dans le futur avec le club d’Al-Shabab, John Terry a trouvé un autre moyen de profiter d’une juteuse rentrée d’argent, en collaboration avec Knock Out Memorabilia . Cette agence d’événementiel propose de « rencontrer vos héros et d’obtenir d’authentiques souvenirs pour vous souvenir de votre événement » . Dans les faits, elle organise des soirées de type gala en compagnie d’une star ou d’une légende (Paul Gascoigne y est passé notamment). La subtilité : pour y assister, vous procurez un autographe, une photo, ou passez la soirée avec la star en question, il faut payer. Ou plutôt casser son PEL.

C’est le Telegraph qui s’est intéressé à cette tournée de représentations de John Terry (il réalisera quatre dates à Basingstoke, Birmingham, Bournemouth et Londres). Et les prix ont de quoi faire sursauter, puisqu’il faut se résoudre à débourser la coquette somme de 100 livres Sterling, soit environ 116 euros, tandis qu’il faut engager £500 (583€) pour une personne pour participer au repas en sa présence (par table de 10, faites le calcul du prix de la table). Les organisateurs proposent ainsi différents packages, comprenant photo et autographe, ou autographe et premier rang, par exemple. Si l’utilisation ou le reversement des revenus générés par ces événements restent inconnus, il n’est fait aucune mention d’une quelconque action caritative.…

JF pour SOFOOT.com