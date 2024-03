information fournie par So Foot • 31/03/2024 à 14:55

Pour son dernier Classique, Mbappé annonce ne pas vouloir « se cacher »

The last dance.

Interrogé par Téléfoot sur les émotions qui le traversent à quelques heures de son – très probable – ultime Classique avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a annoncé la couleur : « Le Vélodrome, c’est un stade où il y a beaucoup d’ambiance et où j’aime jouer. Pour les grands joueurs, c’est toujours le moment de briller. Je suis prêt et, comme d’habitude, je ne vais pas me cacher, a martelé le champion du monde 2018, qui sait que le peuple marseillais l’attendra une nouvelle fois au tournant. J’ai envie d’être acteur de mes prochains mois. Je sais qu’il y aura des sifflets à mon encontre, mais je n’ai pas de problème avec ça. Je ne prends pas ça personnellement. Je suis un joueur du PSG. Je ne suis pas en terrain conquis, mais je suis toujours autant déterminé. » …

AL pour SOFOOT.com