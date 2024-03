information fournie par So Foot • 16/03/2024 à 21:53

Pour Sadio Mané, Jürgen Klopp « va peut-être venir » à Bourges

L’espoir fait vivre.

Actionnaire majoritaire du Bourges Foot 18 depuis octobre 2023, Sadio Mané est présent ce week-end dans le Cher et assiste même à la rencontre entre son équipe, pensionnaire de National 2, et Avoine-Chinon. Ce samedi, quelques heures avant ce match, l’ancien de Liverpool s’est brièvement confié à L’Équipe et a même évoqué, avec humour, une éventuelle arrivée de Jürgen Klopp sur le banc berruyer : « Il a dit qu’il quittait Liverpool ? Peut-être qu’il va venir ici. (Rires.) » …

