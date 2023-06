Pour Paul Pogba, « les Noirs ont déjà gagné »

Il doit être content de lire ça, Vinícius.

Dans un long entretien publié par Views ce samedi, Paul Pogba a pu s’étendre sur sa carrière, ses pépins physiques, mais aussi sur le racisme. Le milieu de la Juventus y estime notamment que « les Noirs ont déjà gagné » . « On a été esclaves pendant combien d’années ? Aujourd’hui, on joue au foot. On prend les bus. On a des voitures. On est reconnus dans le monde entier. Pour moi, c’est une victoire » , argumente-t-il. Avant de poursuivre : « Moi, ma victoire, c’est quoi ? C’est quand je vois des enfants blancs qui portent mon maillot, ils me demandent des autographes, ils demandent des photos » .…

LT pour SOFOOT.com