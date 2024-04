information fournie par So Foot • 22/04/2024 à 21:59

Pour Marcel Desailly, le PSG a quelque chose de Marseille 93

En voilà qui ne va pas se faire que des amis dans le sud.

Avant d’être sacré champion du monde en 1998 avec l’équipe de France, Marcel Desailly a d’abord été champion d’Europe avec Marseille en 1993 puis avec Milan en 1994. Mais le plus marquant de ces deux titres est sans aucun doute celui décroché avec l’OM, puisque le premier pour un club français dans la compétition. Et comme successeur aux Phocéens, l’ancien international voit bien le Paris Saint-Germain tenir ce rôle, malgré son statut de rival de toujours. Pour appuyer son propos, il s’appuie sur son expérience personnelle avec Marseille, lorsque la majorité des grands joueurs avaient quitté l’équipe durant l’été, et que personne n’espérait voir les hommes de Bernard Tapie soulever la coupe aux grandes oreilles.…

JF pour SOFOOT.com