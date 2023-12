Pour Luis Enrique, Paris « va gagner » contre Dortmund

Visionnaire ou prétentieux ?

De passage en conférence, Luis Enrique, après avoir fait part de l’état grippal de Gonçalo Ramos, a évoqué le match décisif face au Borussia Dortmund qui attend Paris ce mercredi. « Dans un groupe très difficile, notre avenir dépend encore de nous-mêmes, se satisfait le technicien espagnol. Si on regarde le côté négatif, on peut avoir des problèmes. Donc on peut gagner ce match et on va le gagner. » Une confiance que l’entraîneur du club de la capitale n’a d’ailleurs pas hésité à marteler : « On a marqué à tous les matchs de Ligue des champions. Ça devrait être pareil, on veut gagner, finir premiers et faire un match très complet. » …

FP pour SOFOOT.com