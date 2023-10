Pour Luis Enrique, il y a « toutes les conditions pour ne pas être concentré » contre Brest

Ça sent le piège.

Le Paris Saint-Germain s’est montré très convaincant ce mercredi en Ligue des champions en maîtrisant aisément un triste Milan (3-0). Pour autant, la semaine n’est pas terminée, et les Parisiens auront fort à faire ce dimanche après-midi face à une équipe de Brest toujours aussi surprenante, qui ne pointe qu’à trois petites longueurs derrière le club de la capitale. Pour Luis Enrique, présent en conférence de presse ce samedi, cette rencontre a tout d’un traquenard : « Ce sont tous des matches pièges, mais ici peut-être spécialement à cause de l’horaire (13 heures, NDLR) . Nous n’avons jamais joué à cette heure-là. Nous jouons à l’extérieur en plus, il y a toutes les conditions pour ne pas être concentré, mais c’est ce qu’on veut éviter. C’est une équipe qui défend bien, qui fait beaucoup de centres. C’est compliqué, surtout après un match de Ligue des champions. On doit faire attention à ça. » …

AL pour SOFOOT.com