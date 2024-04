Pour le président du Havre, le onze du PSG face à Clermont est « un immense mépris pour le championnat de France »

Les affaires des uns ne font pas celles des autres.

C’était attendu : Luis Enrique a totalement fait tourner son effectif ce samedi soir au Parc des Princes à l’occasion de la réception de Clermont, le match face à Barcelone en Ligue des champions la semaine prochaine occupant déjà tous les esprits dans la capitale. Aucun titulaire habituel n’était aligné, et le technicien espagnol a fini par faire entrer quelques cadres (Marquinhos, Kang-in Lee et Kylian Mbappé, en plus d’Achraf Hakimi, entré plus tôt, en raison d’une blessure de Nordi Mukiele) seulement quand il a vu que le scénario pouvait échapper à son équipe, longtemps menée 0-1. Résultat : les Clermontois, embarqués dans une mission maintien quasi impossible, ont réussi à récupérer un point inattendu de leur virée parisienne (1-1). Et ça n’a pas plu à Jean-Michel Roussier, le président du Havre.…

AL pour SOFOOT.com