information fournie par So Foot • 05/01/2024 à 17:47

Pour le CIES, le joueur le plus cher du monde est…

Seuls quatre joueurs de Ligue 1 font partie du top 100.

Cette semaine, dans sa lettre hebdomadaire, l’observatoire du football CIES a classé les 100 joueurs avec les plus grandes valeurs marchandes à ce jour. Selon son propre modèle statistique se basant sur plus de 6 000 transactions, le CIES positionne Jude Bellingham en première position. L’Anglais du Real Madrid, sous contrat jusqu’en juin 2029, coûterait à qui voudrait l’acheter 267,5 millions d’euros, soit 77,3 millions de plus que ce qu’il valait en juin dernier.…

LP pour SOFOOT.com