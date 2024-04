Pour la première fois en 29 ans, l’Allemagne place trois clubs dans le dernier carré des coupes européennes

Plus forts que les Anglais.

Le football allemand va-t-il dominer l’Europe avant d’accueillir l’Euro cet été ? L’hypothèse se confirmera ou non à la fin du printemps, mais en attendant, les trois derniers clubs allemands engagés en Coupes d’Europe continuent l’aventure et seront des demi-finales de C1 et C3. C’est la première fois depuis la saison 1994-1995 que l’Allemagne place trois de ses représentants à ce stade des compétitions. Après les victoires du Bayern Munich et du Borussia Dortmund en Ligue des champions en milieu de semaine, le Bayer Leverkusen a confirmé ce jeudi les attentes et se qualifie pour le dernier carré de la Ligue Europa aux dépens de West Ham (2-0, 1-1).…

