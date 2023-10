information fournie par So Foot • 26/10/2023 à 00:05

Pour Guardiola, Haaland « marquera des buts toute sa vie »

Enfin un homme qui ne vit pas pour les caméras.

Malgré l’interdiction de diffusion des parties des Young Boys de Berne imposée à BeIN Sports, Erling Haaland a quand même collé un doublé aux Young Boys de Berne ce mercredi soir lors du succès de Manchester City (3-1). Et pourtant, en étant un peu plus précis l’ancien de Dortmund aurait pu aggraver un peu plus l’addition. Un manque d’efficacité qui n’inquiète pas Pep Guardiola, au micro de TNT Sports : « Les gens s’attendent à ce qu’il marque quatre buts. Les gens veulent qu’il échoue. Je suis désolé, il marquera des buts toute sa vie. C’est une menace incroyable. » …

FP pour SOFOOT.com