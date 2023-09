Pour Frank McCourt, « seul le changement » permettra à l’OM de conserver son identité

Le boss s’est enfin réveillé.

En pleine crise institutionnelle, l’Olympique de Marseille est actuellement à la croisée des chemins. Silencieux depuis le début de la semaine, le propriétaire américain, Frank McCourt, a pris la parole dans un communiqué publié sur le site du club dans l’après-midi. Visiblement lui aussi échaudé par la tournure des événements, ce dernier prend la défense de son président, en condamnant fermement les événements de lundi dernier, les qualifiant de « démonstration alarmante d’agression » : « Face à cette situation, je soutiens fermement Pablo Longoria, et nous nous efforçons de déterminer la meilleure marche à suivre pour le club et les membres de son équipe. Soutenir le directoire, le personnel et les joueurs de l’OM, qui sont les garants du succès continu de notre club, est et restera ma priorité absolue. Ce soutien implique la garantie de leur sécurité et d’une atmosphère saine, propice à la victoire. » …

JF pour SOFOOT.com