information fournie par So Foot • 20/06/2024 à 17:07

Pour Federico Valverde, le Real Madrid a « la meilleure équipe du monde avec Mbappé »

On parle de lui, même à l’autre bout du monde.

Le milieu uruguayen du Real Madrid Federico Valverde a commenté l’arrivée de Kylian Mbappé. « Cela va être fou », a-t-il affirmé dans le podcast The Residency, avant de commencer la Copa América dans la nuit de dimanche à lundi face au Panama. Pour lui, aucun doute, le Real Madrid sera encore plus fort avec sa recrue française. « Nous avons la meilleure équipe du monde », affirme-t-il, et ce même avec le départ de Toni Kroos. Federico Valverde récupère par ailleurs le numéro 8 de l’Allemand.…

UL pour SOFOOT.com