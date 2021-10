Pour éviter des pénuries à Noël, "20% de stocks en plus" dans les magasins Jouéclub

"On a anticipé un certain nombre de problèmes liés au Covid et on a anticipé les livraisons", a assuré le PDG de l'enseigne.

Selon le PDG de Jouéclub, le risque de pénuries pour Noël est limité. ( AFP / AURORE MESENGE )

Y aura-t-il des pénuries de jouets à Noël ? Selon le PDG de Jouéclub Jacques Baudoz, les risques sont limités. "On a commencé il y a un an, on a anticipé un certain nombre de problèmes liés au Covid et on a anticipé les livraisons. Par rapport à la même date l'année dernière, on a environ 20% de stocks en plus dans les magasins", a expliqué le dirigeant mardi 5 octobre sur BFM Business .

Les prix ne devraient pas non plus s'envoler . "Les fabricants sont venus nous voir en nous disant 'les prix vont augmenter'. Mais tous les fabricants n'ont pas augmenté car certains sont européens, par exemple Lego. Environ 40% de nos approvisionnements proviennent d'Europe. Donc nous avons bataillé avec eux pour pouvoir maintenir les prix et avoir une relative stabilité des prix pour cette fin d'année. On a toujours eu cette politique de dire, les prix on les maintient jusqu'à Noël", a assuré Jacques Baudoz.

La semaine dernière, le président de PicWicToys et co-président de la Fédération des commerces spécialistes des jouets et des produits de l'enfant Romain Mulliez s'était également montré rassurant. "Il y aura quelques pénuries de jouets à Noël, un peu plus que les autres années mais il y aura des jouets pour les enfants . Il n'y aura pas de problème de quantité de jouets au global", avait-il déclaré.