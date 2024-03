Pour Claude Makélélé, l’effectif de Chelsea n’a pas encore l’ADN du club

Toute une carrière en bleu.

Du haut de ses 217 matchs et 5 trophées majeurs remportés avec Chelsea de 2003 à 2008, Claude Makélélé sait de quoi il parle. Dans une interview à The Athletic, l’ancien milieu des Bleus et des Blues s’est livré sur la période difficile que traverse le club. En cause selon lui, l’attente trop forte de résultats immédiats de la part du nouveau board , dirigé par l’Américain Todd Boehly. « Roman Abramovich m’avait choisi pour avancer pas à pas, mais aujourd’hui, ce n’est plus comme ça », déplore Claude Makélélé.…

VD pour SOFOOT.com