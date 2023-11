information fournie par So Foot • 25/11/2023 à 20:25

Pour Allegri, « l’Inter reste le favori » pour le Scudetto

En même temps, la Juve va sûrement écoper de 54 points de pénalité à un moment dans la saison.

Cela faisait quelques saisons que ce n’était plus le cas, mais le derby d’Italie, qui aura lieu ce dimanche à Turin, mettra aux prises les deux favoris pour le titre. L’Inter ne devance la Juventus que de deux longueurs, tandis qu’un petit trou s’est formé entre les deux formations et le reste des prétendants. Déjà un match pour le titre, donc ? Pas selon Massimiliano Allegri. « Le match de demain ne décide de rien. Pour nous, je le répète, c’est un match très important. C’est une étape dans le processus de croissance que nous avons, et dont je suis très heureux » , a-t-il estimé ce samedi, en conférence de presse.…

LT pour SOFOOT.com